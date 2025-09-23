$!Hombre resulta herido en ataque armado en el Mercado de Abastos de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Inés “N.”, de 34 años, resultó herido por disparos de arma de fuego tras un ataque registrado la mañana de este martes en un establecimiento de venta de elotes ubicado en el Mercado de Abastos, al sur de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:50 horas en la intersección de la calle Intermedia, casi esquina con calle Papaya. De manera preliminar se reportó una persona lesionada, aunque hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, el número de agresores y si hubo más víctimas.

La persona herida fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja para recibir atención médica. Se desconoce la gravedad de sus lesiones.

El ataque tuvo lugar a escasos metros de un campamento militar ubicado detrás de las oficinas corporativas del mercado. La zona fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano, en espera del personal pericial para iniciar las investigaciones correspondientes.