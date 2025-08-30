Seguridad
Hombres armados disfrazados de médicos asesinan a paciente en el Hospital General de Culiacán

Un joven de 21 años que permanecía internado por heridas de bala fue atacado por sujetos armados que ingresaron vestidos como médicos. El hecho se suma a otros ataques en hospitales de Culiacán durante el fin de semana
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/08/2025 15:34
30/08/2025 15:34

CULIACÁN._ Sujetos armados que portaban vestimenta médica ingresaron este sábado al nuevo Hospital General de Culiacán y asesinaron a un paciente que se encontraba internado en el tercer piso del complejo, ubicado sobre la carretera a Imala.

La víctima, de 21 años de edad, había ingresado el pasado jueves 28 de agosto para recibir atención médica tras sufrir heridas de bala. Pese a la presencia de personal de seguridad en el hospital, los atacantes lograron acceder y privarlo de la vida.

De manera paralela, este mismo sábado se registraron otros dos ataques armados: uno en una clínica privada y otro en el Hospital General de Culiacán, con saldo de personas muertas en ambos casos.

Estos hechos se suman al ataque perpetrado la noche del viernes en el Hospital Civil, donde tres personas perdieron la vida y tres más resultaron lesionadas.

