$!Hombres armados disfrazados de médicos asesinan a paciente en el Hospital General de Culiacán

CULIACÁN._ Sujetos armados que portaban vestimenta médica ingresaron este sábado al nuevo Hospital General de Culiacán y asesinaron a un paciente que se encontraba internado en el tercer piso del complejo, ubicado sobre la carretera a Imala.

La víctima, de 21 años de edad, había ingresado el pasado jueves 28 de agosto para recibir atención médica tras sufrir heridas de bala. Pese a la presencia de personal de seguridad en el hospital, los atacantes lograron acceder y privarlo de la vida.