Hombres armados incendian propiedad campestre en La Higuerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Una propiedad campestre en el poblado La Higuerita, sindicatura de Culiacancito, al norponiente de Culiacán, fue consumida por las llamas tras un ataque armado la noche de este miércoles.

El inmueble, ubicado a pocos metros de la carretera hacia Culiacancito, se convirtió en blanco de un atentado que movilizó a diversas corporaciones de seguridad.

El reporte del siniestro se recibió alrededor de las 19:00 horas a través del 911, indicando que el fuego habría sido provocado por sujetos armados que irrumpieron en el lugar.

En redes sociales circularon videos en los que se observa a presuntos agresores incendiando la propiedad.

Agentes de distintas corporaciones acudieron al lugar y solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes lograron controlar el incendio.

De manera preliminar, no se reportan personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales por varios miles de pesos. La Fiscalía General del Estado será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Este ataque ocurre a menos de un mes de un suceso similar: el pasado 30 de septiembre, individuos armados también incendiaron una hacienda en la colonia Bachigualato, ocasionando únicamente daños materiales.