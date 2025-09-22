Identifican a empleada de la Fiscalía asesinada en ataque armado en Angostura

SALVADOR ALVARADO._ La mujer que perdió la vida en un ataque armado sobre la carretera Guamúchil-Angostura fue identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) como María Lourdes “N”, quien formaba parte del personal administrativo de la dependencia.

A través de una esquela en sus redes sociales, la FGE lamentó el fallecimiento de su colaboradora, adscrita a la Región Centro Norte, con sede en Angostura.

El suceso se registró el lunes por la mañana a unos metros del bulevar Francisco Labastida Ochoa, donde la víctima se encontraba a bordo de un vehículo. Un hombre, presuntamente su pareja sentimental, le disparó con un arma de fuego.