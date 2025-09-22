Identifican a empleada de la Fiscalía asesinada en ataque armado en Angostura

SALVADOR ALVARADO._ La mujer que perdió la vida en un ataque armado sobre la carretera Guamúchil-Angostura fue identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) como María Lourdes “N”, quien formaba parte del personal administrativo de la dependencia.
A través de una esquela en sus redes sociales, la FGE lamentó el fallecimiento de su colaboradora, adscrita a la Región Centro Norte, con sede en Angostura.
El suceso se registró el lunes por la mañana a unos metros del bulevar Francisco Labastida Ochoa, donde la víctima se encontraba a bordo de un vehículo. Un hombre, presuntamente su pareja sentimental, le disparó con un arma de fuego.
Se informó que el presunto agresor, identificado como Manuel Antonio “N”, también se hirió con la misma arma. A pesar de que fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja, perdió la vida minutos después.
La Fiscalía no brindó mayores detalles sobre la relación entre ambas víctimas y se limitó a emitir las condolencias institucionales.