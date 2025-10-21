Identifican a hombre hallado sin vida en la colonia Vicente Guerrero; era empleado de gasolinera

CULIACÁN. _ El hombre hallado sin vida la noche del lunes en la colonia Vicente Guerrero fue identificado como Isaac Leonel “N”, de aproximadamente 55 años de edad, quien se desempeñaba como empleado de una estación de servicio Arco.
De acuerdo con los primeros datos de investigación, Isaac habría sido privado de la libertad horas antes en la colonia Guadalupe Victoria. Más tarde, su cuerpo fue arrojado desde un vehículo en movimiento y agredido con disparos de arma de fuego sobre el bulevar Miguel Hidalgo, esquina con Fray Andrés Tello.
Vestía una playera azul con el logotipo de la gasolinera, pantalón azul marino y botas negras de trabajo. En el lugar fueron localizados al menos tres casquillos percutidos, mismos que fueron asegurados por personal del Ejército Mexicano que acudió como primer respondiente.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, y entre las pertenencias de la víctima se encontró una credencial de elector, la cual permitió confirmar su identidad.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde fue oficialmente identificado. La Fiscalía estatal continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.