Identifican a hombre hallado sin vida en la colonia Vicente Guerrero; era empleado de gasolinera

CULIACÁN. _ El hombre hallado sin vida la noche del lunes en la colonia Vicente Guerrero fue identificado como Isaac Leonel “N”, de aproximadamente 55 años de edad, quien se desempeñaba como empleado de una estación de servicio Arco.

De acuerdo con los primeros datos de investigación, Isaac habría sido privado de la libertad horas antes en la colonia Guadalupe Victoria. Más tarde, su cuerpo fue arrojado desde un vehículo en movimiento y agredido con disparos de arma de fuego sobre el bulevar Miguel Hidalgo, esquina con Fray Andrés Tello.