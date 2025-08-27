Identifican a motociclista asesinado cerca de la Policía Municipal en Culiacán

CULIACÁN._ Jesús Ramón, de 27 años y con domicilio en el fraccionamiento San Diego, fue identificado como la persona asesinada a balazos la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, en el sector Bachigualato.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 12:45 horas junto a una cancha deportiva de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), antes Sagarpa, por elementos de la Secretaría de Marina que atendieron el reporte de disparos en la zona.

En el lugar fueron asegurados varios casquillos percutidos de arma larga. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.