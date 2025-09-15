Identifican a uno de los abatidos en enfrentamiento del Ejército en Tepuche

CULIACÁN._ Uno de los dos hombres abatidos por elementos del Ejército Mexicano el pasado viernes en la sindicatura de Tepuche fue identificado oficialmente ante las autoridades como Nemesio Israel, de 42 años de edad, con domicilio en la colonia Vicente Lombardo Toledano, en la capital del estado.

De acuerdo con los reportes, Nemesio perdió la vida durante un enfrentamiento registrado sobre la carretera a Caminaguato, en las inmediaciones del poblado La Reforma, perteneciente a Tepuche.

El segundo civil, quien también cayó abatido en el intercambio de disparos, continúa sin ser identificado y permanece en calidad de desconocido en el Servicio Médico Forense.

Según la información militar, la agresión se originó cuando los uniformados fueron atacados y al repeler la ofensiva murieron ambos presuntos agresores.

Los cuerpos fueron trasladados al Semefo, donde tres días después familiares confirmaron la identidad de Nemesio Israel.