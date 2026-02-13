$!Incendian vehículo de centro de rehabilitación femenil en Mazatlán; evacúan a internas por seguridad

El presunto incendio intencional de un vehículo perteneciente a un centro de rehabilitación femenil en Mazatlán se registró durante la madrugada de este viernes, generando momentos de tensión entre internas y personal, ya que el hecho ocurrió mientras la mayoría descansaba.
El reporte se recibió alrededor de las 16:00 horas, cuando trabajadoras y mujeres en tratamiento advirtieron que una de las unidades estacionadas en el exterior del inmueble comenzó a arder en llamas, aparentemente de manera deliberada.
El fuego, visible desde distintos puntos del sector, movilizó a quienes se encontraban en el lugar y a vecinos, quienes alertaron a los cuerpos de seguridad para atender la emergencia.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron el área e iniciaron una inspección preventiva para descartar riesgos adicionales.
Como medida precautoria, la administración del centro notificó a familiares de las internas y solicitó su apoyo para retirarlas temporalmente, con el fin de salvaguardar su integridad mientras se esclarecen los hechos.
De manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas; únicamente daños materiales, con pérdida total de la unidad incendiada y afectaciones en la fachada del edificio.
Serán las autoridades competentes quienes determinen las circunstancias del siniestro y deslinden responsabilidades, además de evaluar acciones para reforzar la seguridad en el lugar.