Seguridad
|
Delincuencia

Incendian vehículo de centro de rehabilitación femenil en Mazatlán; evacúan a internas por seguridad

El fuego, presuntamente provocado durante la madrugada, consumió una unidad y causó daños en la fachada del inmueble; no hubo personas lesionadas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/02/2026 16:25
13/02/2026 16:25

El presunto incendio intencional de un vehículo perteneciente a un centro de rehabilitación femenil en Mazatlán se registró durante la madrugada de este viernes, generando momentos de tensión entre internas y personal, ya que el hecho ocurrió mientras la mayoría descansaba.

El reporte se recibió alrededor de las 16:00 horas, cuando trabajadoras y mujeres en tratamiento advirtieron que una de las unidades estacionadas en el exterior del inmueble comenzó a arder en llamas, aparentemente de manera deliberada.

El fuego, visible desde distintos puntos del sector, movilizó a quienes se encontraban en el lugar y a vecinos, quienes alertaron a los cuerpos de seguridad para atender la emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes resguardaron el área e iniciaron una inspección preventiva para descartar riesgos adicionales.

Como medida precautoria, la administración del centro notificó a familiares de las internas y solicitó su apoyo para retirarlas temporalmente, con el fin de salvaguardar su integridad mientras se esclarecen los hechos.

De manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas; únicamente daños materiales, con pérdida total de la unidad incendiada y afectaciones en la fachada del edificio.

Serán las autoridades competentes quienes determinen las circunstancias del siniestro y deslinden responsabilidades, además de evaluar acciones para reforzar la seguridad en el lugar.

#Delincuencia
#Incendio
