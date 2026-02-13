$!Incendian vehículo de centro de rehabilitación femenil en Mazatlán; evacúan a internas por seguridad

El presunto incendio intencional de un vehículo perteneciente a un centro de rehabilitación femenil en Mazatlán se registró durante la madrugada de este viernes, generando momentos de tensión entre internas y personal, ya que el hecho ocurrió mientras la mayoría descansaba.

El reporte se recibió alrededor de las 16:00 horas, cuando trabajadoras y mujeres en tratamiento advirtieron que una de las unidades estacionadas en el exterior del inmueble comenzó a arder en llamas, aparentemente de manera deliberada.

El fuego, visible desde distintos puntos del sector, movilizó a quienes se encontraban en el lugar y a vecinos, quienes alertaron a los cuerpos de seguridad para atender la emergencia.