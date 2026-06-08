$!Incendio consume vivienda de lámina en la colonia Juntas del Humaya, en Culiacán

Una vivienda construida con lámina resultó con severos daños tras incendiarse durante la noche de este lunes 8 de junio en la colonia Juntas del Humaya, al norte de Culiacán. El hecho fue reportado alrededor de las 21:40 horas en un inmueble ubicado detrás de un almacén sobre la calle 5 de Mayo, cerca de las vías del ferrocarril, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias 911 sobre un incendio de grandes dimensiones.







De acuerdo con los reportes, las llamas generaron una intensa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos sectores de la zona norte de la capital sinaloense. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudieron al lugar acompañados por personal militar para atender la emergencia. Debido a las condiciones del terreno, los rescatistas tuvieron que ingresar por un camino de terracería contiguo al almacén para llegar hasta la vivienda afectada. Asimismo, los tragahumo utilizaron escaleras y equipo especializado para acceder al inmueble y combatir el fuego desde distintos puntos, logrando controlar y extinguir las llamas después de varios minutos de trabajo.





