$!Incendio intencional consume residencia y dos vehículos en la Colonia Chapultepec de Culiacán

Una residencia ubicada sobre la Calle Pino, entre Emigdio Flores y Doctor Romero, frente al Jardín Botánico de la Colonia Chapultepec, registró un incendio durante la madrugada de este jueves, el cual habría sido provocado de manera intencional, según los primeros reportes.

El siniestro fue notificado alrededor de las 6:00 horas, luego de que elementos del Ejército Mexicano solicitaran apoyo del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes arribaron con al menos cuatro unidades para combatir el fuego.