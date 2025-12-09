$!Incendio intencional consume residencia y dos vehículos en la Colonia Chapultepec de Culiacán

Una residencia ubicada sobre la Calle Pino, entre Emigdio Flores y Doctor Romero, frente al Jardín Botánico de la Colonia Chapultepec, registró un incendio durante la madrugada de este jueves, el cual habría sido provocado de manera intencional, según los primeros reportes.
El siniestro fue notificado alrededor de las 6:00 horas, luego de que elementos del Ejército Mexicano solicitaran apoyo del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, quienes arribaron con al menos cuatro unidades para combatir el fuego.
Al sitio también acudieron paramédicos de Cruz Roja para brindar asistencia durante las labores de control.
En el interior de la vivienda, dos vehículos ardieron en llamas, lo que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad mientras los bomberos trabajaban para sofocar el incendio y evitar su propagación.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. La zona permanece acordonada debido al riesgo que representaban las llamas y el denso humo que se elevó desde el inmueble.