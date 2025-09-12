Informe diario: 2 homicidios, 1 feminicidio y 14 vehículos robados el jueves

Este jueves 11 de septiembre se registraron tres homicidios en Sinaloa. Una de las personas asesinadas era un policía estatal activo adscrito a Servicios de Protección, que muró tras un ataque a balazos en la colonia Morelos, en Culiacán; otra en la colonia Flor de Mayo, en Villa Unión, municipio de Mazatlán; así como una persona del sexo femenino en la sindicatura de Culiacancito, en Culiacán. Asimismo, se informa sobre la localización de una persona sin vida en el fraccionamiento Valle del Toro, en Culiacán, cuya causa de muerte se encuentra aún pendiente por determinar. Con estos datos, la proyección de homicidios para septiembre es de 128.

Por otro lado, el Secretariado agregó 14 nuevos robos de vehículos.

Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 988 asesinatos y mil 968 personas privadas de la libertad.

Los saldos de la Ola El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 10 de septiembre de 2025 es de: ◉ 1,988 homicidios dolosos (5.4 diarios) ◉ 1,968 personas privadas de la libertad (5.3 diarios) ◉ 7,092 vehículos robados (19.3 diarios) ◉ 1,703 personas detenidas (4.6 diarios) ◉ 113 personas abatidas

Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos. COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.

Homicidios dolosos Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 4.7 asesinatos diarios.

También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en septiembre se han registrado 47 homicidios para un promedio de 4.3 diarios.

Privaciones de la libertad Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 10 de septiembre de 2025 se han abierto mil 968 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 2 mil 417 denuncias ante la FGE.