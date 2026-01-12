Informe diario: cierra semana con 38 asesinatos, 16% menos que la anterior; 7 homicidios y 35 vehículos robados el domingo

Este domingo 11 de enero se registraron siete homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en la comunidad de La Michoacana. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Prados de la Conquista y otra en la colonia Vallado Viejo.

Una persona más falleció en un hospital luego de recibir atención médica por hechos registrados el 20 de diciembre de 2025, cuya carpeta de investigación quedó registrada con la fecha del hecho, según la Fiscalía.

Además, se registró el hallazgo de una persona sin vida con visibles huellas de violencia en la carretera libre Culiacán-Mazatlán, cerca de la comunidad de El Moral; así como el hallazgo de una persona asesinada cerca del Campo Balbuena, a un costado de La Costerita; y también un cuerpo atado y carbonizado en la comunidad de La Curva, en Navolato. Ninguno de estos tres casos fueron incluidos en el reporte diario de la Fiscalía.

En otros hechos de alto impacto, un tráiler cargado de máquinas tragamonedas fue vandalizado y quemado por civiles armados la mañana del domingo, a lado de las instalaciones de un casino en el sector Villa Universidad, sin que se reportaran personas heridas.

También en Culiacán, dos hombres fueron heridos tras un ataque a balazos registrado en la colonia 5 de Mayo la tarde del domingo.

Con estos datos, enero se proyecta con 192 homicidios.