Informe diario: cierra semana con 38 asesinatos, 16% menos que la anterior; 7 homicidios y 35 vehículos robados el domingo

Este domingo 11 de enero se registraron siete homicidios en Sinaloa pero la Fiscalía reportó solo cuatro. En Navolato, una persona fue localizada asesinada en la comunidad de La Michoacana. En Culiacán, una persona fue asesinada en la colonia Prados de la Conquista y otra en la colonia Vallado Viejo.
Una persona más falleció en un hospital luego de recibir atención médica por hechos registrados el 20 de diciembre de 2025, cuya carpeta de investigación quedó registrada con la fecha del hecho, según la Fiscalía.
Además, se registró el hallazgo de una persona sin vida con visibles huellas de violencia en la carretera libre Culiacán-Mazatlán, cerca de la comunidad de El Moral; así como el hallazgo de una persona asesinada cerca del Campo Balbuena, a un costado de La Costerita; y también un cuerpo atado y carbonizado en la comunidad de La Curva, en Navolato. Ninguno de estos tres casos fueron incluidos en el reporte diario de la Fiscalía.
En otros hechos de alto impacto, un tráiler cargado de máquinas tragamonedas fue vandalizado y quemado por civiles armados la mañana del domingo, a lado de las instalaciones de un casino en el sector Villa Universidad, sin que se reportaran personas heridas.
También en Culiacán, dos hombres fueron heridos tras un ataque a balazos registrado en la colonia 5 de Mayo la tarde del domingo.
Con estos datos, enero se proyecta con 192 homicidios.
El Secretariado Federal agregó 35 nuevos robos de vehículos durante el fin de semana.
Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 2 mil 655 asesinatos y 3 mil 133 personas privadas de la libertad.
Los saldos de la Ola
El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de enero de 2026 es de:
◉ 2,655 homicidios dolosos (5.4 diarios)
◉ 3,133 personas privadas de la libertad (6.4 diarios)
◉ 9,253 vehículos robados (18.9 diarios)
◉ 2,030 personas detenidas (4.2 diarios)
◉ 164 personas abatidas
Hasta ahora, las tres violencias más relevantes para Sinaloa son los homicidios, las privaciones de la libertad y el robo de vehículos.
COMPARATIVO DE LOS TRES DELITOS MÁS RELEVANTES
Acá puedes ver un comparativo de cómo va el mes de diciembre con respecto a noviembre pasado, así como respecto del promedio enero-agosto de 2024 (previo a la ola de violencia) y de su máximo histórico.
Homicidios dolosos
Noroeste calcula un promedio móvil diario de 7 días para medir con mayor sensibilidad la evolución del homicidio en Sinaloa. Al día de hoy, el promedio ascendió a 5.4 asesinatos diarios.
También Noroeste lleva un conteo mensual de acuerdo a lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero se han registrado 68 homicidios para un promedio de 6.2 diarios.
Privaciones de la libertad
Las privaciones de la libertad siguen superando a los homicidios en Sinaloa. Del 1 de septiembre de 2024 al 11 de enero de 2026 se han abierto 2 mil 460 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 3 mil 133 denuncias ante la FGE.
Robo de vehículos
En robo de vehículo, en diciembre se han registrado 245 denuncias por ese delito según datos del Secretariado Ejecutivo de Sinaloa, para un promedio de 22.3 diarios.