$!Integrante de la comunidad LGBT+ muere tras ataque a balazos en Culiacán

CULIACÁN. _ Una persona identificada como integrante de la comunidad LGBT+ falleció la mañana de este martes 16 de septiembre, luego de ser atacada a balazos en la colonia Nuevo Bachigualato. La víctima murió mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad.

La víctima, de 31 años, fue reconocida en el lugar de los hechos como Valeria, nombre con el que se identificaba socialmente.