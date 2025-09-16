$!Integrante de la comunidad LGBT+ muere tras ataque a balazos en Culiacán

CULIACÁN. _ Una persona identificada como integrante de la comunidad LGBT+ falleció la mañana de este martes 16 de septiembre, luego de ser atacada a balazos en la colonia Nuevo Bachigualato. La víctima murió mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad.
La víctima, de 31 años, fue reconocida en el lugar de los hechos como Valeria, nombre con el que se identificaba socialmente.
De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta el domicilio de la víctima y le dispararon a quemarropa. La agresión ocurrió poco después de las 9:00 horas. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.
Valeria presentaba heridas de bala en el abdomen y una mano. Fue trasladada por sus propios medios a un hospital cercano, donde finalmente perdió la vida mientras recibía atención médica.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron al hospital para confirmar el deceso y recabar información. En tanto, personal de la Policía Municipal y de la SSPC mantiene acordonada la vivienda donde ocurrió la agresión, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las diligencias correspondientes.