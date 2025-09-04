$!Intentan incendiar vivienda en Culiacán tras irrupción de civiles armados

CULIACÁN. _ Una vivienda fue vandalizada la mañana de este jueves en la colonia Amado Nervo, al oriente de la ciudad, luego de que sujetos armados irrumpieran en el domicilio e intentaran incendiarlo. No se reportaron personas lesionadas.
El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando se recibió el reporte de un presunto incendio en una vivienda ubicada en la calle Lola Beltrán, esquina con De la Memoria, señalando además que podría haber personas en el interior del inmueble.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes al revisar la propiedad encontraron el portón forzado y daños visibles en el interior de la casa. La zona fue acordonada y se estableció un operativo de vigilancia.
Minutos después, personal de Bomberos de Culiacán también arribó al lugar, tras reportes de un vehículo incendiado. No obstante, al inspeccionar la zona confirmaron que no había fuego activo ni emergencia que atender, por lo que se retiraron del sitio.
De manera extraoficial se informó que civiles armados habrían ingresado por la fuerza para cometer el acto vandálico. Hasta el momento se desconoce si hubo objetos robados, aunque no se reportaron heridos.
El operativo militar se mantiene activo en espera del arribo de peritos e investigadores para realizar las diligencias correspondientes.