$!Intentan incendiar vivienda en Culiacán tras irrupción de civiles armados

CULIACÁN. _ Una vivienda fue vandalizada la mañana de este jueves en la colonia Amado Nervo, al oriente de la ciudad, luego de que sujetos armados irrumpieran en el domicilio e intentaran incendiarlo. No se reportaron personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando se recibió el reporte de un presunto incendio en una vivienda ubicada en la calle Lola Beltrán, esquina con De la Memoria, señalando además que podría haber personas en el interior del inmueble.