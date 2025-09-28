$!Joven muere y otro resulta herido en volcadura en el Malecón Nuevo de Culiacán

CULIACÁN._ Un joven perdió la vida y otro más resultó lesionado tras volcar su vehículo durante la madrugada de este domingo en el Malecón Nuevo de Culiacán. El occiso es José Alberto, de 27 años de edad, mientras que el lesionado fue identificado como Javier, de 24 años. El siniestro se registró a las 04:00 horas cuando ambos jóvenes circulaban en una unidad Nissan Versa de color gris, modelo regular, por el carril de oriente a poniente del bulevar Diego Valadés Ríos, mejor conocido como el Malecón Nuevo.

Fue al momento de llegar frente a unos departamentos, entre las avenidas Eustaquio Buelna y Agustín Verdugo, cuando el conductor perdió el control del volante, se subió al camellón central, impactó contra un nicho de registro de agua potable y finalmente volcó la unidad. Los dos jóvenes quedaron prensados en el vehículo, cuyo techo de la carrocería quedó encima del mismo camellón y con golpes que prácticamente lo dejaron en pérdida total.

A pesar de los esfuerzos del personal de rescate, José Alberto quedó sin vida dentro del automóvil debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el siniestro. Por su parte, Javier resultó lesionado y fue transportado de emergencia a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.