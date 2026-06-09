$!Le disparan mientras trabajaba: asesinan a hombre en taller de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre llamado Javier “N”, de 42 años de edad, fue asesinado a balazos dentro de un taller mecánico, en el sector Capistrano al sur de Culiacán.

El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de la calle José María Velasco y la Calle Mina de Ferrer, cerca de las 14 horas de este 9 de junio.

El occiso fue agredido en el patio trasero de una vivienda, que está habilitada como taller, mientras trabajaba.