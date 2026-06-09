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Violencia

Le disparan mientras trabajaba: asesinan a hombre en taller de Culiacán

Javier “N”, de 42 años, fue asesinado a balazos mientras trabajaba en un taller mecánico habilitado en una vivienda del sector Capistrano
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/06/2026 15:01
09/06/2026 15:01

CULIACÁN. _ Un hombre llamado Javier “N”, de 42 años de edad, fue asesinado a balazos dentro de un taller mecánico, en el sector Capistrano al sur de Culiacán.

El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de la calle José María Velasco y la Calle Mina de Ferrer, cerca de las 14 horas de este 9 de junio.

El occiso fue agredido en el patio trasero de una vivienda, que está habilitada como taller, mientras trabajaba.

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Al lugar se movilizaron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el homicidio en presencia de familiares de la víctima.

El sitio permanece resguardado por militares a la espera de que la Fiscalía General del Estado llegue a desplegar las diligencias.

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