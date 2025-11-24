Localizan a hombre atado y herido de balazos en carretera Culiacán-Eldorado

Un hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego en las piernas y la cabeza fue localizado maniatado y abandonado sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en el entronque con el poblado El Quemadito, sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

La víctima, que no pudo ser identificada de inmediato, fue descrita como de complexión robusta y tez morena, vestía un short negro y una playera de color tinto. Se le encontró atado de manos y pies en uno de los carriles que comunican de sur a norte de la rúa federal.

El hallazgo se reportó a los servicios de emergencia a las 06:40 horas de este lunes 24 de noviembre, cuando personas que circulaban por la zona denunciaron la presencia de un hombre atado en la vialidad.

Elementos de la Secretaría de Marina y agentes de la Guardia Nacional acudieron al sitio. Tras confirmar la presencia del lesionado, solicitaron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un hospital para que recibiera cuidados médicos especializados.