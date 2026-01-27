$!Localizan a hombre sin vida con heridas de bala en camino de terracería al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida y con signos de violencia la mañana de este martes en un camino de terracería ubicado en la periferia del fraccionamiento Stanza Granada, al norte de Culiacán.
De acuerdo con información recabada en el lugar, la víctima presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, se encontraba recostada boca arriba y cubierta con una cobija de color marrón.
La identidad no ha sido revelada; sin embargo, se informó que se trata de un hombre de tez morena y complexión delgada. Sobre su vestimenta no se proporcionaron mayores datos.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 08:00 horas de este martes 27 de enero, en un camino de terracería cercano al bulevar Íberos.
Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona y facilitar las diligencias de agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado.
El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.