$!Localizan a hombre sin vida con heridas de bala en camino de terracería al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida y con signos de violencia la mañana de este martes en un camino de terracería ubicado en la periferia del fraccionamiento Stanza Granada, al norte de Culiacán.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la víctima presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, se encontraba recostada boca arriba y cubierta con una cobija de color marrón.