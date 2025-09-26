Seguridad
Localizan auto baleado tras ataque armado en Villa Universidad, Culiacán

Horas después del ataque en el que un hombre murió y una mujer resultó herida, fue hallado un vehículo con impactos de bala en la colonia 6 de Enero. La unidad estaba abandonada con las puertas abiertas y daños visibles por arma de fuego
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/09/2025 15:48
26/09/2025 15:48

CULIACÁN. _ Horas después del ataque armado registrado en el sector Villa Universidad, donde un hombre murió y una mujer resultó herida, autoridades localizaron un vehículo con impactos de bala en la colonia 6 de Enero, al sur de la ciudad.

Se trata de un Toyota Corolla gris, abandonado con las puertas abiertas sobre el bulevar Pedro Anaya. La unidad presentaba daños visibles en la carrocería y cristales, presuntamente causados por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el atentado una pareja viajaba en un Toyota Corolla blanco cuando fueron atacados a balazos por civiles armados. El conductor, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante, identificada como Frida, de 26 años, resultó herida.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a la joven y la trasladaron de inmediato a un hospital, donde permanece bajo observación médica. En tanto, elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona del ataque para garantizar la seguridad y preservar evidencias.

$!Localizan auto baleado tras ataque armado en Villa Universidad, Culiacán

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron más tarde al lugar donde fue hallado el vehículo gris para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan si esta unidad tiene relación directa con el atentado ocurrido horas antes en Villa Universidad.

El perímetro fue acordonado con cinta de seguridad mientras se llevaban a cabo las labores de campo. Una vez concluidas, se ordenó el traslado del vehículo asegurado a las instalaciones de la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

$!Localizan auto baleado tras ataque armado en Villa Universidad, Culiacán
#Violencia
#Culiacán
#Seguridad
