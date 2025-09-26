$!Localizan auto baleado tras ataque armado en Villa Universidad, Culiacán

CULIACÁN. _ Horas después del ataque armado registrado en el sector Villa Universidad, donde un hombre murió y una mujer resultó herida, autoridades localizaron un vehículo con impactos de bala en la colonia 6 de Enero, al sur de la ciudad.

Se trata de un Toyota Corolla gris, abandonado con las puertas abiertas sobre el bulevar Pedro Anaya. La unidad presentaba daños visibles en la carrocería y cristales, presuntamente causados por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, durante el atentado una pareja viajaba en un Toyota Corolla blanco cuando fueron atacados a balazos por civiles armados. El conductor, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante, identificada como Frida, de 26 años, resultó herida.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a la joven y la trasladaron de inmediato a un hospital, donde permanece bajo observación médica. En tanto, elementos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona del ataque para garantizar la seguridad y preservar evidencias.