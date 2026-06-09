Localizan cinco cuerpos carbonizados en parcela a las afueras de Matatán, Rosario

ROSARIO._ El hallazgo de cinco cuerpos carbonizados en una pacerlas a las afueras de la sindicatura de Matatán movilizó un fuerte operativo de seguridad y colectivo de búsqueda.

El hallazgo se reportó a las 18:25 horas, en un predio a las afueras de la sindicatura junto a la carretera a La Rastra.

Para confirmar el reporte, al lugar se movilizó un convoy de elementos del Ejército Mexicano, Marina, Seguridad Pública, y personal de la Comisión de Búsqueda.

Hasta el momento se indicó que se trata de cuatro personas del sexo masculino, que se mantienen sin ser identificados.

Al darse a conocer el hallazgo, arribaron miembros de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Trascendió que al haber presuntamente explosivos, por tal motivo al ver el riesgo se indicó que se suspendieron las acciones por lo que se nueva cuenta arribarán este miércoles 10 junio, para remover los cuerpos.