Localizan con vida a primos que se encontraban desaparecidos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la localización con vida de los dos menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos desde la noche del domingo 5 de octubre en el municipio de Mazatlán.

Se trata de Isaac Alejandro “N”, de 15 años, y Edwin Rodrigo “N”, de 17, quienes, según la información oficial, ya se encuentran bajo resguardo del personal de la Vicefiscalía Zona Sur.

Hasta el momento, la autoridad no ha precisado el lugar exacto donde fueron encontrados ni si su desaparición está relacionada con algún hecho delictivo. Tampoco se ha informado si se trató de una ausencia voluntaria o forzada.

Con su localización, la Alerta Amber activada previamente quedó sin efecto, y las familias de ambos adolescentes ya fueron notificadas de su aparición.