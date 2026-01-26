Seguridad
Localizan un hombre asesinado y con mensaje frente a plaza comercial del sector Tres Ríos de Culiacán

El cuerpo fue hallado con el rostro desollado, con signos de violencia y con tres lonas con mensajes de contenido amenazante: uno fue colocado en el pecho de la víctima y otros dos a los costados
Un hombre fue hallado asesinado y con mensaje la mañana de este lunes 26 de enero frente a una conocida plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 6:30 horas en el carril de norte a sur del Bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con la Calle Catedráticos.

En el lugar, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un masculino recostado boca arriba, con huellas de violencia y con tres lonas de contenido amenazante: una fue dejado sobre el pecho de la víctima otro a los costados

Cabe señalar que el rostro fue desollado y puesto encima de la calabaza, además que al lado se le dejó la dentadura. Cerca también había un palo de béisbol, una cuerda y una pequeña cobija de colores.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina se encargaron de cerrar un tramo del bulevar y lo acordonaron con cinta amarilla de precaución.

Más tarde llegaron los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

