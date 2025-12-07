$!Marina detiene a 2 personas y asegura 2 vehículos en Copala, Concordia

Dos personas y dos vehículos con reporte de robo fueron asegurados por personal de la Secretaría de Marina Armada de México tras patrullajes en la comunidad de Copala, en Concordia.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los oficiales navales realizaron los aseguramientos durante reconocimientos terrestres.
Además de los civiles y vehículos, en el despliegue se aseguraron tres armas largas, son fusiles AK-47 y una AR-15; cargadores de diferentes calibres; municiones de diferentes calibres; dos campamentos y una planta de energía eléctrica
Los detenidos, armas y municiones fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal a fin de realizar las investigaciones correspondientes.
Tanto los campamentos, vehículos y la planta de energía eléctrica fueron inhabilitados por personal naval en el lugar.