$!Marina detiene a 4 hombres armados con drogas y arsenal en Navolato

NAVOLATO._ Durante un patrullaje terrestre en el poblado de Dautillos, en Navolato, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a cuatro personas en posesión de armas, equipo táctico, drogas y un vehículo sin placas.

De acuerdo con el reporte oficial, a los civiles se les aseguraron un vehículo marca Jeep, dos fusiles calibre 7.62 mm, un fusil calibre 5.56 mm, dos armas cortas (calibres 9 mm y .380 mm), 35 cargadores, 783 cartuchos de distintos calibres, cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.

Asimismo, se incautaron mil 832 dosis de una sustancia granulada con características de metanfetamina, mil 208 dosis de hierba verde similar a la mariguana y 246 dosis de polvo blanco con características de cocaína.