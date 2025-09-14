$!Marina detiene a 4 hombres armados con drogas y arsenal en Navolato

NAVOLATO._ Durante un patrullaje terrestre en el poblado de Dautillos, en Navolato, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a cuatro personas en posesión de armas, equipo táctico, drogas y un vehículo sin placas.
De acuerdo con el reporte oficial, a los civiles se les aseguraron un vehículo marca Jeep, dos fusiles calibre 7.62 mm, un fusil calibre 5.56 mm, dos armas cortas (calibres 9 mm y .380 mm), 35 cargadores, 783 cartuchos de distintos calibres, cuatro chalecos tácticos y ocho placas balísticas.
Asimismo, se incautaron mil 832 dosis de una sustancia granulada con características de metanfetamina, mil 208 dosis de hierba verde similar a la mariguana y 246 dosis de polvo blanco con características de cocaína.
Los detenidos, junto con el armamento, el vehículo y los estupefacientes, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.
La operación contó con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.