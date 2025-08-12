$!Marina detiene a cuatro hombres armados en Navolato con arsenal, ponchallantas y droga

NAVOLATO. _ Cuatro civiles fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) durante un operativo en el municipio de Navolato. A los detenidos se les aseguraron armas largas, municiones, equipo táctico y un vehículo.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), los individuos portaban cuatro armas largas, entre ellas rifles conocidos como “cuerno de chivo”, así como 443 cartuchos útiles de distintos calibres, 16 cargadores, cuatro placas balísticas, 28 artefactos metálicos tipo “ponchallantas” y cuatro dosis de mariguana.