$!Marina detiene a cuatro hombres armados en Navolato con arsenal, ponchallantas y droga

NAVOLATO. _ Cuatro civiles fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) durante un operativo en el municipio de Navolato. A los detenidos se les aseguraron armas largas, municiones, equipo táctico y un vehículo.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), los individuos portaban cuatro armas largas, entre ellas rifles conocidos como “cuerno de chivo”, así como 443 cartuchos útiles de distintos calibres, 16 cargadores, cuatro placas balísticas, 28 artefactos metálicos tipo “ponchallantas” y cuatro dosis de mariguana.
Las autoridades también aseguraron un automóvil Nissan, el cual fue localizado al momento de la detención. Hasta el momento, no se ha informado si la unidad contaba con reporte de robo, y tampoco se ha revelado la identidad de los detenidos.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades federales, quienes se encargarán de integrar las carpetas de investigación correspondientes y determinar la situación legal de los detenidos.