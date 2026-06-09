$!Marina y Ejercito aseguran armas y granadas en Culiacán

CULIACÁN. _ En dos acciones distintas desplegadas en el municipio de Culiacán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y del Ejército Mexicano detuvieron a una persona y aseguraron armas largas, un lanzagranadas, granadas, cargadores y más de mil cartuchos útiles.

El Gabinete de Seguridad informó que el primer despliegue se efectuó en la sindicatura de Quilá, donde personal naval localizó dos armas largas, mil 738 cartuchos de diversos calibres, 21 cargadores, tres chalecos tácticos y cuatro cargadores para equipo de radiocomunicación.