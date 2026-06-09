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Operativos militares

Marina y Ejercito aseguran armas y granadas en Culiacán

Elementos de las Fuerzas Armadas incautaron un lanzagranadas, armas largas y miles de cartuchos en Quilá y la cabecera municipal de Culiacán; hay un civil detenido puesto a disposición federal
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/06/2026 11:12
09/06/2026 11:12

CULIACÁN. _ En dos acciones distintas desplegadas en el municipio de Culiacán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y del Ejército Mexicano detuvieron a una persona y aseguraron armas largas, un lanzagranadas, granadas, cargadores y más de mil cartuchos útiles.

El Gabinete de Seguridad informó que el primer despliegue se efectuó en la sindicatura de Quilá, donde personal naval localizó dos armas largas, mil 738 cartuchos de diversos calibres, 21 cargadores, tres chalecos tácticos y cuatro cargadores para equipo de radiocomunicación.

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De manera simultánea, en otro punto de la capital sinaloense, militares detuvieron a un civil en posesión de un lanzagranadas y tres granadas de fragmentación.

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Las dependencias federales no detallaron las circunstancias en las que se originaron los aseguramientos ni la identidad del detenido. Tanto el civil como el material bélico quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones correspondientes.

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