$!Matan a balazos a David Rogelio en la colonia Pemex, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue asesinado a balazos este sábado frente a una tienda de conveniencia de la colonia Pemex, al surponiente de Culiacán.

La víctima se trata de David Rogelio, de 43 años de edad. Al momento de su muerte vestía un pantalón de mezclilla oscuro, playera color rojo, tenis negros y cinturón táctico.

El hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas en la calle Constituyente Alberto Román, en las inmediaciones de la avenida Constituyente Hilario Medina.