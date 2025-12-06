$!Matan a balazos a David Rogelio en la colonia Pemex, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue asesinado a balazos este sábado frente a una tienda de conveniencia de la colonia Pemex, al surponiente de Culiacán.
La víctima se trata de David Rogelio, de 43 años de edad. Al momento de su muerte vestía un pantalón de mezclilla oscuro, playera color rojo, tenis negros y cinturón táctico.
El hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas en la calle Constituyente Alberto Román, en las inmediaciones de la avenida Constituyente Hilario Medina.
Según reportes preliminares, civiles armados dispararon contra el hombre, dejándolo gravemente herido justo debajo de una camioneta blanca.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron para dar fe del hecho y se encargaron de asegurar la zona. Más tarde llegaron agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.