$!Matan a balazos a hombre en Balbuena, Navolato

NAVOLATO._ Un hombre perdió la vida tras ser agredido con proyectiles de arma de fuego la tarde de este viernes en la comunidad de Balbuena, perteneciente al municipio de Navolato.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas sobre el boulevard principal de la localidad, a unos metros de un establecimiento de venta de cerveza, donde la víctima se encontraba al momento del ataque.