$!Matan a balazos a hombre en Balbuena, Navolato

NAVOLATO._ Un hombre perdió la vida tras ser agredido con proyectiles de arma de fuego la tarde de este viernes en la comunidad de Balbuena, perteneciente al municipio de Navolato.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 horas sobre el boulevard principal de la localidad, a unos metros de un establecimiento de venta de cerveza, donde la víctima se encontraba al momento del ataque.
El fallecido fue identificado por las autoridades como Rigoberto Antonio “N”, de 30 años de edad. De acuerdo con los reportes de los cuerpos de auxilio, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar las primeras atenciones; sin embargo, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales debido a las heridas sufridas en diferentes partes del cuerpo.
Testigos indicaron que Rigoberto Antonio estaba sentado cerca de la vialidad cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego en su contra y posteriormente se dieron a la fuga.
Al lugar acudieron peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se encargaron de procesar la escena y recolectar evidencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente por este homicidio.