$!Matan a balazos a hombre en colonia 5 de Febrero de Culiacán

Un hombre fue ultimado a balazos la mañana de este miércoles en las calles de la colonia Ampliación 5 de Febrero, al ser atacado por sujetos armados que viajaban en un vehículo. La víctima, de quien se desconoce la identidad, quedó sin vida a bordo de su camioneta.
El atentado se registró sobre la avenida Juan de la Cabada, cerca de la privada Plan de Ayala, en el sector poniente de Culiacán.
La víctima se encontraba en una camioneta de la marca Orus de color negro. Los agresores, que se desplazaban en una unidad de color blanco, lo interceptaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones, causándole múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego.
Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el reporte e implementaron un acordonamiento para preservar la escena. Personal de grupos de emergencia confirmó el deceso del hombre.
Agentes de la Dirección de Homicidios de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo de las diligencias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.