$!Matan a balazos a hombre en colonia 5 de Febrero de Culiacán

Un hombre fue ultimado a balazos la mañana de este miércoles en las calles de la colonia Ampliación 5 de Febrero, al ser atacado por sujetos armados que viajaban en un vehículo. La víctima, de quien se desconoce la identidad, quedó sin vida a bordo de su camioneta.

El atentado se registró sobre la avenida Juan de la Cabada, cerca de la privada Plan de Ayala, en el sector poniente de Culiacán.

La víctima se encontraba en una camioneta de la marca Orus de color negro. Los agresores, que se desplazaban en una unidad de color blanco, lo interceptaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones, causándole múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego.