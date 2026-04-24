$!Matan a tiros a bordo de una camioneta en la Loma de Rodriguera, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos cuando transitaba a bordo de una camioneta en el sector Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán.
La víctima fue identificado como Octavio Tadeo “N”, de 61 años, el occiso quedó dentro del vehículo, el cual se estrelló contra una un carro tipo sedán color gris que al parecer estaba estacionado.
El hombre fue reconocido como vecino del sector Buenos Aires, al sur de esta ciudad.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Primera Norte, la principal del sector, en el cruce con la calle Guayacán, aproximadamente a las 18:30 horas de este 24 de abril.
Sobre el asfalto se encontraron varios casquillos percutidos regados, así como al interior de la camioneta.
El lugar fue acordonado por elementos del Ejército Mexicano, para la posterior intervención de la Fiscalía General del Estado.