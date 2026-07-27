$!Matan a tiros a una mujer en una barbería de la colonia Pemex, en Culiacán

Una mujer murió asesinada tras un ataque armado al interior de una barbería durante la tarde de este lunes en la colonia Pemex, al poniente de Culiacán.

De manera preliminar, la víctima fue identificada en el lugar como Brenda “N”, quien era la dependiente del establecimiento, en el cual se encontraba trabajando al momento del hecho.

Según la cronología del crimen, cerca de las 17:15 horas, un sujeto a bordo de una motocicleta arribó al negocio, se acercó y disparó directamente contra la víctima, que inmediatamente cayó tendida dentro del local, donde perdió la vida.