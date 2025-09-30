$!Menor choca en el centro de Culiacán y provoca cierre vial y movilización policial

CULIACÁN. _ Un choque entre dos vehículos registrado la tarde de este martes en el primer cuadro de la ciudad provocó el cierre momentáneo de la calle Ángel Flores y movilización de autoridades municipales, estatales y federales.

De acuerdo con el reporte, el conductor de un automóvil Nissan Sentra blanco intentó ingresar a un estacionamiento público ubicado sobre la misma calle. Al no encontrar espacio disponible, dio reversa sin percatarse de la presencia de una camioneta Toyota Raize modelo 2022, de color rojo, que se encontraba detenida detrás. El Sentra impactó la parte frontal de la unidad y se retiró del sitio.