$!Menor choca en el centro de Culiacán y provoca cierre vial y movilización policial

CULIACÁN. _ Un choque entre dos vehículos registrado la tarde de este martes en el primer cuadro de la ciudad provocó el cierre momentáneo de la calle Ángel Flores y movilización de autoridades municipales, estatales y federales.
De acuerdo con el reporte, el conductor de un automóvil Nissan Sentra blanco intentó ingresar a un estacionamiento público ubicado sobre la misma calle. Al no encontrar espacio disponible, dio reversa sin percatarse de la presencia de una camioneta Toyota Raize modelo 2022, de color rojo, que se encontraba detenida detrás. El Sentra impactó la parte frontal de la unidad y se retiró del sitio.
Minutos más tarde, el conductor del Sentra regresó y estacionó el vehículo en la intersección de Ángel Flores y General Ramón Corona, para luego ingresar a un establecimiento cercano. El conductor afectado, al identificar nuevamente el auto involucrado, solicitó la presencia de la policía municipal.
Inicialmente, el reporte recibido por las autoridades indicaba un posible robo de vehículo, lo que generó la movilización de elementos municipales, estatales y del Ejército. Tras verificar la situación, se confirmó que el automóvil no contaba con reporte de robo.
Al tratarse de un conductor menor de edad, el Nissan Sentra fue asegurado y trasladado a la pensión municipal para el deslinde de responsabilidades.