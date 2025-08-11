Menor de edad entre cuatro las personas localizadas asesinadas en San Pedro, Navolato

NAVOLATO. _ Fueron identificadas las cuatro personas encontradas sin vida la mañana del domingo 10 de agosto en un camino de terracería que conecta la sindicatura de San Pedro con la zona de cribas, al norte de Navolato.

Entre las víctimas se encuentra Briseida Guadalupe “N”, de 17 años, originaria del mismo municipio, quien fue la única mujer en el grupo. Las otras tres personas fueron identificadas como Hugo Xiomar “N”, de 32 años y residente de Culiacán; Alexis Amado “N”, de 25 años y vecino de Campo Balbuena, Navolato; y José Miguel “N”, cuya edad no fue precisada.

Los cuerpos presentaban impactos de bala y fueron encontrados tirados en la zona, lo que movilizó a elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes resguardaron el sitio para permitir el trabajo del personal forense.

Tras el levantamiento, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense y posteriormente reclamados por sus familiares.