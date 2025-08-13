$!Miguel Ángel fue asesinado al interior de su casa en la colonia Rafael Buelna, Culiacán

CULIACÁN._ Miguel Ángel “N” fue asesinado a balazos la noche de este miércoles mientras se encontraba dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Rafael Buelna, al sur de la capital sinaloense.

El ataque se registró sobre la calle 16 de Septiembre, entre Amapa y Sauce. De acuerdo con los primeros reportes, familiares de la víctima llamaron al 911 alrededor de las 20:00 horas, tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.