$!Militares se salen del camino y caen a un canal en Culiacán; hay 4 heridos

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano sufrieron un percance vial al caer en la unidad oficial en que circulaban en un canal la madrugada de este domingo, en el sector Barrancos de Culiacán. El siniestro tipo salida de camino se registró alrededor de las 03:30 horas en el bulevar Las Torres, en el cruce con la calle Bruselas, donde terminaron dentro de la obra hidráulica.

Según informes, eran nueve los elementos que se encontraban a bordo del vehículo, sin embargo, se reporta que fueron cuatro los que mostraron lesiones de consideración. Los militares heridos fueron identificados como Giovanni Juan, de 19 años de edad; José Juan, de 21 años; José Alberto, de 33 años; y Eduardo Luis, de 23 años. Las causas del accidente aún no han sido precisadas, a pesar de que se presume que podría haberse generado por una persecución.