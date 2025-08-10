$!Militares se salen del camino y caen a un canal en Culiacán; hay 4 heridos

CULIACÁN._ Elementos del Ejército Mexicano sufrieron un percance vial al caer en la unidad oficial en que circulaban en un canal la madrugada de este domingo, en el sector Barrancos de Culiacán.
El siniestro tipo salida de camino se registró alrededor de las 03:30 horas en el bulevar Las Torres, en el cruce con la calle Bruselas, donde terminaron dentro de la obra hidráulica.
Según informes, eran nueve los elementos que se encontraban a bordo del vehículo, sin embargo, se reporta que fueron cuatro los que mostraron lesiones de consideración.
Los militares heridos fueron identificados como Giovanni Juan, de 19 años de edad; José Juan, de 21 años; José Alberto, de 33 años; y Eduardo Luis, de 23 años.
Las causas del accidente aún no han sido precisadas, a pesar de que se presume que podría haberse generado por una persecución.
En el lugar se localizó el vehículo tipo Hummer atrapado en el interior del canal sin agua y en posición firme, con ligeros golpes en su carrocería.
Paramédicos del grupo Gerum fueron quienes se movilizaron hacia el lugar para auxiliar a los elementos lesionados y se quedaron en el sitio para brindarles la atención médica necesaria, aunque sus heridas no fueron de gravedad.
También llegó personal de la Policía Municipal de Tránsito, que se encargó de levantar un informe sobre lo sucedido y solicitó la intervención de una grúa para rescatar la unidad siniestrada.