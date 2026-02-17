$!Motociclista muere tras choque con camioneta en la avenida Insurgentes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista perdió la vida tras impactarse contra una camioneta que se cruzó en su camino, cuando circulaba sobre la avenida Insurgentes.
El accidente se reportó a las autoridades a las 19:45 horas de este martes en el cruce de la avenida Insurgentes y la calle Emiliano Zapata, en la colonia Olímpica.
La víctima circulaba de oriente a poniente sobre la Insurgentes, cuando una camioneta Ford Lobo se interpuso en su camino y este, por reacción, aplicó los frenos de su moto, provocando que él y la unidad derraparan sobre el pavimento y se impactaran contra la camioneta.
El motociclista quedó tendido e inmóvil en el pavimento hasta la llegada de socorristas de Cruz Roja, quienes trataron de brindarle los primeros auxilios, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
Agentes de Tránsito Municipal se encargaron del parte de hechos y el conductor de la camioneta fue trasladado al tribunal de Barandillas, donde un Juez determinará su situación jurídica.
El fallecido fue identificado por sus familiares como Carlos “N”, de 20 años. Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó del peritaje y las diligencias de ley.