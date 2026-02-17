$!Motociclista muere tras choque con camioneta en la avenida Insurgentes, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un motociclista perdió la vida tras impactarse contra una camioneta que se cruzó en su camino, cuando circulaba sobre la avenida Insurgentes.

El accidente se reportó a las autoridades a las 19:45 horas de este martes en el cruce de la avenida Insurgentes y la calle Emiliano Zapata, en la colonia Olímpica.

La víctima circulaba de oriente a poniente sobre la Insurgentes, cuando una camioneta Ford Lobo se interpuso en su camino y este, por reacción, aplicó los frenos de su moto, provocando que él y la unidad derraparan sobre el pavimento y se impactaran contra la camioneta.