$!Motociclistas atacan a hombre con más de 20 disparos en Hacienda del Seminario, Mazatlán

Dos motociclistas dispararon en más de 20 ocasiones contra un hombre que logró refugiarse en su vivienda del fraccionamiento Hacienda del Seminario, en Culiacán.

El ataque ocurrió alrededor de las 13:00 horas sobre la avenida Atlántico, casi esquina con Hacienda San Patricio. Testigos señalaron que la víctima salía de su domicilio cuando fue sorprendida por los agresores, quienes abrieron fuego desde una motocicleta.