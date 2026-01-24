$!Muere conductor tras descarrilar por la entrada a Costa Rica, Culiacán

Un conductor perdió la vida tras sufrir un accidente y descarrilar su vehículo en la carretera por la entrada a la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

El incidente fue reportado a los cuerpos de emergencia alrededor de las 19:00 horas de este sábado 24 de enero, por la carretera conocida como La 19.

El occiso fue reconocido como Jesús “N”, quien manejaba un vehículo Honda color negro.