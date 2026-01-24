$!Muere conductor tras descarrilar por la entrada a Costa Rica, Culiacán

Un conductor perdió la vida tras sufrir un accidente y descarrilar su vehículo en la carretera por la entrada a la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
El incidente fue reportado a los cuerpos de emergencia alrededor de las 19:00 horas de este sábado 24 de enero, por la carretera conocida como La 19.
El occiso fue reconocido como Jesús “N”, quien manejaba un vehículo Honda color negro.
Como consecuencia del percance, el automovilista salió proyectado desde su unidad y perdió la vida al instante al quedar entre ramas.
Hasta el momento se desconocen más detalles de cómo fue que perdió el control de la unidad.
Al lugar arribaron paramédicos, quienes confirmaron que Jesús ya había fallecido, y la zona fue acordonada por autoridades para retirar el carro y el cadáver del hombre.