$!Muere hombre al ser embestido por vehículo fantasma al intentar cruzar la México 15, en el ejido Las Calaveras, Ahome

El reporte se dio a las líneas de emergencia 911 alrededor de las 08:30 horas de este 9 de febrero, alertando sobre una persona tirada e inconsciente sobre la cinta asfáltica en el tramo de los carriles que corren de sur a norte, específicamente en el kilómetro 008+200.

LOS MOCHIS._ Un hombre j perdió la vida en la sala de urgencias del IMSS, minutos después de haber sido arrollado violentamente por un vehículo “fantasma” a la altura del Ejido Las Calaveras sobre la Carretera Internacional México 15.

Tras los peritajes iniciales y testimonios de vecinos, la víctima intentaba cruzar la rúa federal, presuntamente para dirigirse a la parada de camiones la cual se encuentra ubicada en el retorno del ejido antes mencionado, cuando una camioneta de la cual se desconocen más características lo embistió.

El conductor responsable no detuvo su marcha para brindar auxilio, por lo que imprimió velocidad y huyó con dirección al norte, rumbo a la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, dejando al peatón gravemente herido sobre el asfalto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome fueron los primeros en arribar al lugar, abanderando el tráfico para evitar que otros vehículos pasaran sobre el cuerpo. Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) lograron estabilizarlo y trasladarlo de emergencia a la Clínica 49 del IMSS en Los Mochis.

Sin embargo, pese al esfuerzo médico, el hombre falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de los politraumatismos.

Hasta el momento, el fallecido no ha sido identificado oficialmente. Las autoridades señalaron que se trata de una persona de sexo masculino, de aproximadamente 35 años de edad, complexión delgada y tez morena.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para dar fe del deceso e iniciar la carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el delito de homicidio culposo y omisión de auxilio.