$!Muere interno de un centro de rehabilitación tras golpearse la cabeza por caída, en Culiacán

Un hombre identificado como Manuel Gerardo “N”, de 40 años de edad, murió consecuencia de un accidente tipo caída en un centro de rehabilitación, en Culiacán.
La víctima ingresó a la Cruz Roja Mexicana alrededor de las 8:40 horas de este 14 de febrero, trasladado por sus compañeros en la clínica.
Otros internos se percataron de que había sufrido una caída y presentó un golpe en la zona del parietal derecho, por lo que lo llevaron a atención médica, sin embargo, ya no tenía signos vitales.
Autoridades de seguridad pública se movilizaron a las inmediaciones del nosocomio y confirmaron el fallecimiento del varón.