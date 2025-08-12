Operativo en Colinas del Rey deja casas, autos, armas y dinero asegurados

CULIACÁN. _ Un operativo conjunto entre elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en el aseguramiento de al menos dos viviendas, cuatro vehículos, armas y dinero en efectivo en una privada del fraccionamiento Colinas del Rey, al sur de la ciudad.

Entre las unidades incautadas se encuentra una camioneta Nissan X-Trail con reporte de robo. También se decomisaron armas de fuego y una suma no especificada de dinero. El operativo, que comenzó desde tempranas horas de este martes, sigue en curso y aún no hay un informe oficial sobre los resultados por parte de las autoridades federales.

Las diligencias se desarrollan en el interior de dos domicilios ubicados sobre las calles Cerro de la Campana y Cerro de la Noria, dentro de una zona privada donde vecinos reportaron la presencia de elementos militares. El acceso principal de la privada presenta daños visibles, incluido un portón derribado, presuntamente por las fuerzas armadas durante su ingreso.

En el lugar se desplegó personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y un grupo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes mantienen acordonada la zona mientras continúan las investigaciones en el interior de los inmuebles.

Al operativo se sumaron grúas de la Policía de Tránsito de Culiacán para remolcar los vehículos asegurados, así como una grúa de plataforma de la Policía Estatal Preventiva que transportó una camioneta SUV color gris, modelo reciente, la cual presentaba daños en el parabrisas, aparentemente por impacto de proyectil de arma de fuego. Hasta el momento se desconoce si esta unidad está directamente relacionada con los hechos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer el saldo oficial del operativo y detalles sobre posibles detenciones.