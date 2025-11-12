Operativos en Sinaloa: 107 detenidos y 11 kilos de fentanilo asegurados en una semana

CULIACÁN. _ Un total de 107 personas fueron puestas a disposición de las autoridades en Sinaloa durante la semana del 3 al 9 de noviembre, en operativos coordinados entre fuerzas de seguridad pública y militares. Los dispositivos realizados también resultaron en el aseguramiento de 11 kilogramos de fentanilo, según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

El informe de la SSPE detalla que, además de las detenciones por diversos delitos, incautaron un arsenal y cargamentos de otras drogas. En total, las corporaciones aseguraron 92 armas de fuego, 11 mil 365 municiones y 26 artefactos explosivos. También se decomisó un kilogramo de cocaína y otro de marihuana.

Como parte de los mismos dispositivos de seguridad, se desmantelaron dos áreas de almacenamiento de precursores químicos y un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la fabricación de drogas sintéticas.

En cuanto a movilidad, fueron decomisados 302 vehículos en total. De estos, 47 fueron asegurados durante diversos operativos, 104 tenían reporte de robo y fueron recuperados, y 151 eran motocicletas que circulaban sin placa.

Finalmente, los operativos permitieron la detección y aseguramiento de siete cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en la vía pública, y se dio cumplimiento a cuatro órdenes técnicas de investigación giradas por jueces.