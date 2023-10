MAZATLÁN._ Un camión cisterna terminó volcado a la altura del poblado El Pozole y mantuvo bloqueado el carril de norte a sur de la Carretera Internacional durante la noche del miércoles; el contenedor cargado de diésel no sufrió ninguna fuga.

El accidente se registró a las 20:00 horas, en la Carretera Internacional a la altura del entronque a El Pozole.

El conductor del camión cisterna declaró a las autoridades que otro tráiler realizaba maniobras en el entronque e invadió con la caja los carriles por donde este circulaba, y al tratar de esquivarlo perdió el control, se estampó contra una palmera y su unidad terminó volcada hacia el costado derecho, pero a lo ancho del acotamiento y de los dos carriles hacia el sur.

Elementos de Bomberos Veteranos con bases en Villa Unión y El Castillo acudieron al lugar del accidente, para contener la emergencia, a pesar del aparatoso percance, la cisterna cargada con diésel no sufrió daños en su estructura y la situación no pasó a mayores al no haber derrame.

Agentes de la Guardia Nacional abanderaron la zona del accidente y habilitaron los carriles hacia el norte en doble sentido para desfogar el tráfico.

Las maniobras para recuperar el diésel estará a cargo de la empresa distribuidora de combustible y después se procederá a retirar la cisterna volcada.