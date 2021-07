$!Policía de Culiacán encuentra una billetera con más de 4 mil pesos y la devuelve a su dueño

“Miré a todos lados buscando al dueño, pensé que tal vez estaba cerca y podía entregarla, pero no, no había nadie y rápido informé a mi superior. Para buscar al dueño, miré adentro, traía dinero e identificaciones y con esas lo localicé” dijo el Oficial Primero.

En menos de una hora acordaron la entrega en la Dirección de la Unidad Preventiva, donde Marco, el dueño del objeto en mención, llegó apresurado, incrédulo, ya que había dado la cartera por pérdida, y satisfecho agradeció el que la hubiera encontrado un policía.

“Cuando me llamó, no lo podía creer, pero la autoridad me dio buenas noticias, pensé cualquiera pudo tomarla y al ver el dinero pues no la entregaría, que bueno que la encontró un policía”, indicó él ciudadano, quien agradecido comentó que no le faltaba nada, que el dinero estaba completo y sus documentos estaban íntegros.