Policías y militares aseguran una casa en Villa del Cedro, al norte de Culiacán

Durante el operativo participó el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, junto con personal del Ejército Mexicano
Noroeste/Redacción |
25/11/2025 21:49
Un operativo conjunto entre policías estatales y personal militar derivó en el aseguramiento de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Villa del Cedro, en el sector La Conquista, al norte de Culiacán.

Los trabajos se realizaron sobre un inmueble ubicado cerca del bulevar Paseo del Roble, a la altura de la calle Lima, en el sector mencionado.

Durante el operativo participó el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, junto con personal del Ejército Mexicano.

Las acciones se extendieron desde la tarde de este martes 25 de noviembre, cuando policías estatales realizaban patrullajes en la zona.

Tras el aseguramiento, procedieron a una inspección de la casa, en donde se reporta que encontraron armamento y vehículos, sin que haya información oficial al respecto.

Las autoridades tampoco han dado a conocer sobre posibles detenciones tras el operativo.

