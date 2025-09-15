Prenden en fuego en un hipódromo, en Navolato

El establecimiento del hipódromo “Taste El Fresno”, en el municipio de Navolato, fue prendido en fuego durante la noche de este lunes 15 de septiembre por un grupo de civiles armados.

Según informes, el siniestro se registró alrededor de las 19:30 horas, en la pista de carrera de caballos que se ubica en las inmediaciones de la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de la comunidad Cofradía de Navolato, pasando el ejido Convención de Aguascalientes.

Reportes indican que un grupo de civiles armados provocaron el siniestro, dejando daños materiales en el recinto. De manera extraoficial se informa que también habían efectuado disparos contra el establecimiento.

El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, provocando la movilización del equipo de rescate y de seguridad para atender la situación.

Se espera que Cuerpos de Bomberos arriben para sofocar por completo las llamas del incendio, mientras son escoltados por elementos militares para vigilar la zona.

Cabe señalar que las autoridades competentes no han emitido ningún comunicado oficial al respecto, así como tampoco se han reportado personas heridas a partir de lo ocurrido.