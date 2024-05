Desde 2003, cuando hubo 929 denuncias por este crimen hasta abril, el número de denuncias no bajaba de las mil, de acuerdo con los datos de Fiscalía.

No obstante, la labor de las autoridades de seguridad pública en el estado sigue siendo deficiente respecto a la recuperación de autos robados, así como en la cantidad de detenciones, señaló Julio Alfredo Castro López, miembro de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, que trabaja en coordinación con autoridades a nivel nacional y estatal.

“Sí hay un trabajo importante de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, tiene un área especializada la Municipal, pero hace falta mucho apoyo, mucho equipamiento, tecnologías. Equipo, apoyo, tecnología es lo que necesitamos para que los cuerpos policiacos estén a la vanguardia en la recuperación de vehículos robados”, dijo.

“Yo he documentado, parece que en el estado sinaloense es nomás una simulación de apoyo, que vamos a hacer esto, pero eso no es cierto. Hemos tenido situaciones donde nos hemos percatado que la Policía Municipal no tiene patrullas, ¿en qué se mueven?, ¿cómo van a recuperar vehículos robados si ni siquiera tienen en qué perseguir a los delincuentes?”, cuestionó Castro López.

Mencionó que una de las medidas a mejorar para tener mejores resultados es la detección oportuna de los vehículos con reporte de robo, más allá de datos como las placas, a través de herramientas tecnológicas.

Consideró que estas medidas también abonarían a incrementar el número de detenciones contra quienes cometen este ilícito.

“Si no tenemos las cámaras suficientes, si no tenemos los arcos de seguridad para detectar las placas robadas, pues ¿cómo vamos a pretender dar con un vehículo que fue robado recientemente? Qué más sería que poder hacer una persecución en flagrancia mediante las cámaras de seguridad”, explicó Alfredo Castro.