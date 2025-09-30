$!Privan de la libertad a conductor de tráiler en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un tráiler fue localizado abandonado la mañana de este lunes sobre la avenida Gabriel Leyva, a la altura de la colonia Klein, luego de que su conductor presuntamente fuera privado de la libertad por sujetos armados.

El hecho fue reportado a las 08:10 horas, cerca del cruce con la calle Héroes de Nacozari. De acuerdo con versiones preliminares, el tráiler circulaba en sentido de norte a sur cuando fue interceptado por personas armadas que viajaban en motocicletas. El conductor habría sido obligado a descender y subido por la fuerza a una camioneta, en la que se lo llevaron con rumbo desconocido.