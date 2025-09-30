$!Privan de la libertad a conductor de tráiler en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un tráiler fue localizado abandonado la mañana de este lunes sobre la avenida Gabriel Leyva, a la altura de la colonia Klein, luego de que su conductor presuntamente fuera privado de la libertad por sujetos armados.
El hecho fue reportado a las 08:10 horas, cerca del cruce con la calle Héroes de Nacozari. De acuerdo con versiones preliminares, el tráiler circulaba en sentido de norte a sur cuando fue interceptado por personas armadas que viajaban en motocicletas. El conductor habría sido obligado a descender y subido por la fuerza a una camioneta, en la que se lo llevaron con rumbo desconocido.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y resguardaron la unidad, mientras que personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes.
Peritos forenses realizaron una inspección del vehículo, el cual fue posteriormente retirado de la vialidad para liberar el carril derecho de la avenida, que permanecía bloqueado.
Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del conductor ni su paradero. Este caso sería el segundo incidente similar reportado en menos de 24 horas en el puerto, según fuentes policiales.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.