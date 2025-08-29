Privan de la libertad a elemento de Protección Civil en Navolato

NAVOLATO. _ Joel Ramón Noris Armenta, elemento de Protección Civil de Navolato, fue privado de la libertad la mañana de este viernes 29 de agosto en la colonia 5 de Febrero, al sur de la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario circulaba en su motocicleta con uniforme oficial cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes lo obligaron a subir a un vehículo para llevárselo con rumbo desconocido.

La motocicleta fue localizada minutos más tarde, abandonada sobre la carretera que conduce a la sindicatura de El Castillo, cerca del plantel Conalep del mismo sector.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio y desplegaron un operativo en la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el caso. Se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar información que ayude a dar con su paradero.