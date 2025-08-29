Seguridad
|
Privación de la libertad

Privan de la libertad a elemento de Protección Civil en Navolato

Joel Ramón Noris Armenta fue interceptado por hombres armados cuando circulaba en motocicleta con su uniforme oficial. Su unidad fue localizada abandonada cerca del Conalep, rumbo a El Castillo
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
29/08/2025 09:40
29/08/2025 09:40

NAVOLATO. _ Joel Ramón Noris Armenta, elemento de Protección Civil de Navolato, fue privado de la libertad la mañana de este viernes 29 de agosto en la colonia 5 de Febrero, al sur de la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario circulaba en su motocicleta con uniforme oficial cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes lo obligaron a subir a un vehículo para llevárselo con rumbo desconocido.

La motocicleta fue localizada minutos más tarde, abandonada sobre la carretera que conduce a la sindicatura de El Castillo, cerca del plantel Conalep del mismo sector.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio y desplegaron un operativo en la zona, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el caso. Se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar información que ayude a dar con su paradero.

#Seguridad
#Privación de la libertad
#Navolato
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube