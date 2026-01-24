Privan de la libertad a un hombre en farmacia de la avenida Obregón, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de la libertad durante la tarde de este sábado en una farmacia ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón.

De acuerdo con información preliminar, la persona raptada fue identificada como Jesús Arturo “N”, de 34 años de edad, vecino del sector Santa Fe, en Culiacán.

Los primeros reportes indican que el hecho ocurrió cerca de las 16:30 horas, en el cruce de la prolongación norte de la avenida Álvaro Obregón con la calle Artesanos, en las inmediaciones de la colonia Tierra Blanca.

Cuando se encontraba en el establecimiento, un grupo de hombres armados arribó a bordo de una camioneta Toyota Tacoma blanca y se lo llevó por la fuerza.

Corporaciones de seguridad atendieron la llamada de emergencia para entrevistar a testigos, y comenzar con el operativo de búsqueda correspondiente.